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Пожарный из Таганрога стал победителем окружных соревнований по гиревому спорту

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Турнир собрал сильнейших пожарных Южного федерального округа.

Новости Таганрога

В Астрахани проходили соревнования по гиревому спорту среди сотрудников пожарных подразделений Южного федерального округа. По его результатам наивысшие достижения продемонстрировал таганрогский пожарный Александр Деркачев. Он одержал убедительную победу в личном первенстве в весовой категории до 63 кг. Донской тяжелоатлет работает пожарным 22-ой пожарно-спасательной части 6 ПСО ГУ МЧС России по Ростовской области.

Турнир проходил в пяти группах по разным весовым категориям. Двоеборье состояло из двух этапов: толчки гирями весом по 24 кг двумя руками и рывки одной гирей со сменой рук. Второе место на соревнованиях тяжелоатлетов-пожарных после дончанина занял представитель Республики Калмыкия, на третьем — пожарный их Адыгеи, сообщает МЧС по региону.

Фото: МЧС по РО

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Таганрогская правда
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