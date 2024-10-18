Пожарный из Таганрога стал победителем окружных соревнований по гиревому спорту

Турнир собрал сильнейших пожарных Южного федерального округа.

В Астрахани проходили соревнования по гиревому спорту среди сотрудников пожарных подразделений Южного федерального округа. По его результатам наивысшие достижения продемонстрировал таганрогский пожарный Александр Деркачев. Он одержал убедительную победу в личном первенстве в весовой категории до 63 кг. Донской тяжелоатлет работает пожарным 22-ой пожарно-спасательной части 6 ПСО ГУ МЧС России по Ростовской области.

Турнир проходил в пяти группах по разным весовым категориям. Двоеборье состояло из двух этапов: толчки гирями весом по 24 кг двумя руками и рывки одной гирей со сменой рук. Второе место на соревнованиях тяжелоатлетов-пожарных после дончанина занял представитель Республики Калмыкия, на третьем — пожарный их Адыгеи, сообщает МЧС по региону.

Фото: МЧС по РО