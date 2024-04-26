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Пострадали трое: в Неклиновском районе машина слетела с трассы

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Сегодня утром, 26 апреля, в Неклиновском районе машина слетела с трассы и врезалась в столб, пострадали три человека. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Авария произошла в 5.30 утра на 110 км автодороги «Новороссия» в Неклиновском районе. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля «Lada Largus» ехал со стороны Ростова в направлении Мариуполя. Из-за усталости он потерял управление, машина вылетела на обочину и врезалась опору линии электропередач.

В результате ДТП пострадал водитель и двое его пассажиров 2007 и 2008 годов рождения, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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