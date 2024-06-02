Пострадали дети: на трассе М-4 «Дон» машина слетела в кювет

Вчера, 1 июня, во время аварии на трассе в Ростовской области пострадали три человека, двое из которых – дети. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 19.40 на 950 км автодороги М-4 «Дон» в Красносулинском районе. По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля «Volkswagen Amarok» не справился с управлением, после чего машина слетела с дороги в правый кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля и несовершеннолетние пассажиры 12 и 7 лет получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)