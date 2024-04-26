В минувшую среду, 24 апреля, в Таганроге во время столкновения двух легковых автомобилей пострадал водитель одной из машин.

Авария случилась в 14.05 на улице Чехова в районе дома № 174 А. По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля «Kia Rio» столкнулся с «Kia Sorento», за рулем которой находилась 53-летняя женщина. От удара вторая машина врезалась в дерево.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Также пострадал водитель «Kia Rio», который обратился за медицинской помощью.

Фото ВК «Авто Таганрог»