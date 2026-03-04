Главная » Документы

Постановление Администрации города Таганрога от 27.02.2026 № 565

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов капитального строительства на территории земельного участка площадью 136 068 кв. м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 50-21-а, кадастровый номер 61:58:0005283:108.

Документы
па 565Скачать
