Постановление Администрации города Таганрога от 17.07.2026 № 1970

Об утверждении Порядка осуществления выплат единовременного пособия, оказания финансовой помощи в связи с утратой имущества гражданам и юридическим лицам, являющимся некоммерческими организациями, которым был причинен ущерб в результате террористического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями на территории муниципального образования «Город Таганрог».

МАХ-канале , «Одноклассники». Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале Дзене и в соцсетях «Вконтакте»