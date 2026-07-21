Постановление Администрации города Таганрога от 17.07.2026 № 1970

Об утверждении Порядка осуществления выплат единовременного пособия, оказания финансовой помощи в связи с утратой имущества гражданам и юридическим лицам, являющимся некоммерческими организациями, которым был причинен ущерб в результате террористического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями на территории муниципального образования «Город Таганрог».
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