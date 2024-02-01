Пособие по уходу за малышами получают 33,5 тысячи работающих жителей Дона

В Ростовской области ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сейчас получают 33 649 работающих родителей, сообщает официальный портал донского правительства.

С начала нынешнего года выплаты были проиндексированы. Сейчас максимальная сумма пособия выросла до 49123,07 рублей, минимальный размер ежемесячного пособия составил 8591,47 рубля в месяц в случае ухода, как за первым ребенком, так и за вторым или последующими детьми.

Изменились и правила получения выплат. Теперь сотрудник сохраняет возможность получать пособие даже в случае выхода на работу из отпуска по уходу до достижения ребенком возраста 1,5 лет или при трудоустройстве у другого работодателя.

Пособие может получать не только мама, но также отец, бабушка, усыновитель или опекун. Для его назначения необходимо обратиться непосредственно к своему работодателю. Первоначальная выплата осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня представления работодателем или работником в ОСФР сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособия. Последующие выплаты — 8 числа месяца (в текущем месяце за предыдущий).

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