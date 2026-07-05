Последствия налета на Ростовскую область ночью 5 июля: повреждено остекление здания общепита

Силы ПВО отражали в регионе ракетную и беспилотную атаку.

Прошедшей ночью Ростовская область вновь подверглась атаке с воздуха. Силы и средства ПВО работали в донской столице и четырех районах области. Есть последствия на земле. Оперативную сводку сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область уничтожены ракета и БПЛА в городе Ростове-на-Дону и четырех районах области — Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском (сельский), Мясниковском», — написал глава региона на своих информационных ресурсах.

Он уточнил, что, к сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Советском районе донской столицы в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление здания заведения общепита. Никто не пострадал. Возгорания также не произошло.

Фото из архива.