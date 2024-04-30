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Последний день голосования: какой сквер выберут жители Таганрога для благоустройства

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Сегодня, 30 апреля, еще можно отдать свой голос за общественную территорию, которую в Таганроге благоустроят в 2025 году. В последний день голосования по-прежнему лидирует сквер «Школьный». С небольшим отрывом от него идет «Сквер Петра I».

Благоустройство

По данным портала 61.gorodsreda.ru на утро 30 апреля, сквер «Школьный» набрал 4927 голосов, «Сквер Петра I» — 4817, сквер «Бакинский» — 2400.

Напомним, голосование стартовало 15 марта. Чтобы его пройти, необходима авторизация через портал Госуслуг. Голосовать могут жители Ростовской области старше 14 лет, отдать свой голос можно только за одну общественную территорию.

В Таганроге по итогам голосования 2023 года победил сквер «Почтовый». Как пояснили в администрации города, благоустройство здесь начнется при поступлении финансирования. Точные сроки начала работ пока не называются.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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