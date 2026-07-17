После реконструкции почти 100 км автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области трасса станет 6-полосной, что повысит ее безопасность

Юрий Слюсарь обсудил с начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилом Черниковым аварийность в зонах ремонта и другие вопросы транспортной безопасности.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел рабочую встречу с начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилом Черниковым. Стороны обсудили ключевые для региона вопросы, связанные с безопасностью на дорогах, в том числе в условиях реконструкции трассы М-4 «Дон».

М-4 «Дон» является главной транспортной артерией юга России. Ростовская область исторически выполняет роль транзитного хаба: через нее проходят потоки на Кавказ, в Крым и в новые регионы. Кроме того, трасса активно используется жителями области для внутренних поездок.

«Сейчас на ростовском участке — почти 100 километров — идет масштабная реконструкция. По итогам трасса станет шестиполосной. Это серьезно разгрузит потоки и повысит безопасность, — отметил Слюсарь. — Обсудили аварийность в зонах ремонта: пробки, объезды, люди нервничают, потом наверстывают скорость. Госавтоинспекция усилит здесь профилактическую работу».

Второй важной темой стало развитие системы фото- и видеофиксации нарушений. Власти планируют наращивать количество камер на дорогах всех уровней. Отдельное внимание уделили проблеме большегрузов: фуры не должны выстраиваться в два ряда, перекрывая движение и создавая пробки. Для решения этой задачи потребуются как технические решения, так и усиление контроля. Стороны договорились о плотном взаимодействии по данному направлению.

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