Результаты «Ростова» в нынешнем сезоне сложно назвать успешными, так как только в последних турах перед зимней паузой команде удалось оторваться от зоны вылета.

В заключительном матче Зимнего Кубка РПЛ ростовчане одолели «Динамо», но главный тренер Валерий Карпин остался недоволен игрой своих подопечных, что не тревожит Хорена Байрамяна. В Абу-Даби мы увидели генеральную репетицию, так как уже 2 марта «Ростов» снова встретится с «Динамо» уже в рамках РПЛ. Самые известные букмекеры, входящие в авторитетный топ бк от сайта «РБ», уже подготовили выгодные котировки на это интригующее событие.

Несмотря на разгромную победу со счетом 4:0, Карпин выразил недовольство некоторыми аспектами игры «Ростова» в матче против «Динамо». Однако, по всей видимости, это абсолютно не тревожит хавбека Хорена Байрамяна.

«Мы не делали акцент на результативности, результате в этой встрече. Обе команды выпустили на поле смешанные составы, у «Динамо» в центре обороны играл миниатюрный парнишка, который точно не защитник. Безусловно, победа всегда приятна, но не делаем на этом акцент. Посмотрим эту игру в записи, разберем какие-то моменты. Валерий Георгиевич остался недоволен, но так происходит всегда, для нас это даже хорошо, честно говорю. Карпин внимательно относится к мельчайшим эпизодам, а мы иногда выбирали не самые правильные решения», — сказал Байрамян.

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Фото: страница ФК «Ростов» Вконтакте