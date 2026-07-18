Полиция Таганрога пресекла 11 попыток оформления горожанами кредитов для перевода денег мошенникам

В Таганроге зафиксировано снижение числа зарегистрированных преступлений в сфере IT-технологий, включая дистанционные хищения денег. За первые шесть месяцев текущего года полицейские раскрыли 122 таких дела, сообщили в городском Управлении МВД.

Особый упор в работе делается на взаимодействие с банковским сектором. Профилактические мероприятия организованы с представителями и руководителями 39 банков и кредитных организаций города, за каждой из которых закреплены руководители подразделений управления и отделов полиции.

Закрепленные сотрудники еженедельно проводят рабочие встречи с руководством и персоналом банковских филиалов, где отрабатывается алгоритм взаимодействия и обмена информацией при оформлении гражданами кредитов на сумму свыше 250 тысяч рублей. Особое внимание уделяется пожилым и иногородним гражданам как наиболее уязвимым категориям. Благодаря налаженному взаимодействию в 2026 году пресечено 11 попыток оформления гражданами кредитов с целью последующего перевода денег на счета мошенников.

Для предотвращения дистанционных хищений полиция Таганрога проводит широкий комплекс мероприятий. Участковые информируют жителей о способах и методах совершения IT-преступлений на административных участках, во время приема граждан и на сходах. Наряды ДПС и ППС при несении службы вручают гражданам памятки о видах мошенничества, а в местах массового пребывания людей ведется аудио-оповещение по громкой связи. Подготовлено 3000 новых цветных памяток с описанием наиболее актуальных мошеннических схем — они размещаются в торговых и иных объектах города.

Совместно с управлением образования Таганрога организовано информирование родителей и учащихся через собрания, тематические встречи и рассылку памяток в родительских чатах. Проводятся рабочие встречи с руководителями управляющих компаний, предприятий ЖКХ, транспортных организаций и трудовыми коллективами крупных предприятий. Профилактическая информация размещается на квитанциях по оплате тепловой энергии — этой мерой охвачено более 36,5 тысячи жителей города.

В восьми крупных торговых центрах и кинотеатрах города на экранах транслируются видеоролики по профилактике IT-преступлений. Аудио- и видеоматериалы выходят в эфир местных радиостанций и телеканалов. В крупных торговых объектах, в местах обмена, перевода и получения денежных средств установлены ростовые фигуры сотрудников полиции с предупреждающей информацией.

Полиция напоминает жителям города: будьте бдительны, не сообщайте посторонним данные банковских карт, коды из СМС-сообщений и личную информацию. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят перевести деньги на «безопасный счет» или оформить кредит по телефону. Если в отношении вас или ваших близких совершены мошеннические действия, немедленно обращайтесь в полицию по телефону 102.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге 20-летний курьер телефонных мошенников получил три года колонии за помощь в обмане пенсионерок.

Фото из архива