Полезные советы: как найти применение обрезанным веткам

В частном секторе любого города существует эта проблема. Хорошо знакома она и жителям Таганрога. Каждый год нужно обрезать плодовые деревья, если они есть во дворе. Это довольно трудоемкий процесс, и следом назревает вопрос – куда девать ветки?

Жечь нельзя, а вывозить дорого

Вишни, яблони, орехи, сливы, виноград, кустарники требуют ухода. Необходимо обрезать больные, поврежденные ветви. Иногда побеги достают до проводов, нависают над газовой трубой. Обрезку делают и для омоложения дерева, в наших краях – в феврале-марте. Раньше ветки просто сжигали, складывая костры, но сейчас это запрещено. Согласно ч. 1 ст. 4.5 областного закона «Об административных правонарушениях» от 25.10.2002 № 273-ЗС за «выжигание сухой растительности, сжигание мусора, листьев, обрезков деревьев, отходов производства и потребления» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для граждан — от 2,5 тысяч до 4,5 тысяч рублей. Да и продукты горения вредны для легких жителей мегаполиса. Что-то, конечно, можно использовать, как дрова для камина или мангала. Но от всех веток избавиться таким способом не получится. Особенно, если учесть, что порубочные остатки деревьев не входят в разряд ТКО. Многие горожане просто складируют ветки у контейнеров, образуя сезонные стихийные свалки.

Вывезти мусор можно, если обратиться в «Экотранс». Вам предоставят контейнер объемов 8 кубометров («лодочку», как ее называют в народе) за 6 600 рублей. В эту сумму входит доставка бункеровозом КАМАЗ и два часа для погрузки мусора. Грузоподъёмность у такого контейнера – 4 тонны. Эти данные можно найти на сайте компании. Кстати, спиленные ветки надо еще дополнительно обрезать, иначе они просто не поместятся в контейнер.

Личные открытия

Расскажу о своем опыте. Осенью понадобилось обрезать сильно разросшийся орех. Он болел, вырос очень высоким и затенял кроной большую площадь, а одна ветка нависла над газовой трубой.

Обрезанные ветви заняли половину двора, опиливать веточки поменьше с больших стволов пришлось бы, наверное, неделю. Раньше мы не сталкивались с подобной проблемой. Но, как выяснилось, в современном мире появилось много полезных инструментов. Например, в продаже есть японская ножовка, которая пилит при движении «на себя». Она отличается тонким лезвием, у нее немного другая форма зубьев и закалка, но главное, она требует гораздо меньше усилий и позволяет работать гораздо быстрее. У одной знакомой мы взяли напрокат сучкорез с телескопическими ручками и зубчатым механизмом привода, который увеличивает силу нажатия практически в три раза.

В данном случае речь шла об инструменте фирмы «Gardena». Есть различные аналоги приспособления — как на рынке, так и в интернет–магазинах. Меня поразило, что я без особого усилия отрезала им, едва нажав, ветки толщиной до 42 мм, и срез оставался чистым. Скажу сразу, очень захотелось приобрести такие же для домашних нужд. Но ценник данной фирмы слегка охладил мой порыв — около 6 тысяч рублей. Можно поискать дешевле.

Вместо мусора – нужная мульча

Больше всего впечатлила идея безотходного хозяйствования. Ведь, мульчирование, один из лучших агротехнических приёмов садоводов и огородников. Это логично, экономично и удобно, европейцы применяют такие методы с удовольствием.

Сегодня в интернет-магазинах появились садовые измельчители различной мощности. Самые дешевые из них стоят порядка 10 тысяч рублей. Эти приспособления способны превратить в щепу ветки, а любые растительные отходы — в мульчу.

Хорошо, когда у друзей можно найти необходимые инструменты и оценить, насколько они полезны. Например, у наших знакомых нашелся подобный измельчитель.

Исследования ученых показали: расщепленные ветки лиственных пород – идеальная органика для почв. Кроме клетчатки, в них много растворимого лигнина, а кора – склад сахаров, белков, аминокислот и крахмала. Отношение азота к углероду в подобной мульче оптимальное. И чем ветка тоньше, тем больше в ней питания. Медленно разлагаемая древесина – хороший разрыхлитель почвы и накопитель влаги. Щепа долго отдаёт питание, стимулирует развитие полезных бактерий, снижает заболеваемость растений.

Специалисты утверждают, что для приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников (расстоянии 10 см от растения) мульчу следует насыпать слоем не более 5 см, лишняя подсыпка не пропустит к корням растений кислород и воду. Также мульча из веток, насыпанная слоем, способна подавлять развитие сорняков, и в этой роли прослужит несколько лет. Сделав прополку, стоит посыпать почву «дробленкой» и потом долгое время можно не беспокоится, что что-то лишнее вырастет в декоративных посадках. К тому же, такая щепа смотрится достаточно эстетично.

Мульчу используют и в компосте. Для этого советуют слои стружки перемешать со свежим навозом для быстрого перегнивания.

Еще один из вариантов использования измельчённых веток – посыпание садовых дорожек. В дождливую погоду такое покрытие защитит от грязи, а в засушливую – сохранит почвенную влагу.

Об измельчителях

Садовый измельчитель иногда называют «шредер» или «чиппер». Наиболее простые модели оснащены двигателями 1,5–2 кВт, модели среднего класса – 2–3 кВт, профессиональные (такие не нужны для небольшого садового участка) – до 9 кВт.

Для утилизации побегов малины, веток плодовых кустов и тонких (до 3 см в диаметре) веток деревьев подходит ножевой тип измельчителя. Напоминает пропеллер, лопасти которого разрубают подаваемые в пиемник ветки на мелкие фрагменты.

Шнековый измельчитель похож на мясорубку – его спиральный нож отлично перемалывает ветки, в том числе и сухие. Правда, пишут, что механизм забивается, если в него отправить большой объем зелёных побегов или ботву овощных культур.

В измельчителе фрезерного типа установлена шестерня с острыми зубьями, которая перерабатывает ветки в мелкую древесную щепу. Фрезе достаточно «ухватить» конец ветки – и дальше она сама затягивается в агрегат.

Конечно было бы здорово, если бы такие механизмы стали доступны в прокате. Потихоньку рачительная культура использования растительных отходов входит в нашу жизнь. Это важно для экологии. Чем бережнее мы будем относиться к природным ресурсам, тем дольше проживем, и на качестве жизни это непременно скажется лучшим образом.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора