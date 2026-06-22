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Покос травы с апреля этого года выполнен на 140 таганрогских улицах

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Работа продолжается. В плане наступившей недели значатся 9 улиц города.

Благоустройство

В Таганроге коммунальщики продолжают бороться с сорной растительностью на муниципальных территориях. Трава растет быстро, многие участки косят уже повторно. По словам заместителя главы администрации Таганрога Егора Долматова, в этом сезоне, начиная с апреля, специалисты косили траву на 140 улицах города.

На текущей рабочей неделе работы по покосу будут продолжены. В плане — 9 таганрогских улиц в разных частях города. В порядок будут приведены переулки Гоголевский, Смирновский, Украинский, Спартаковский, а также улицы Энергетическая, Р. Люксембург, Больничная, Ленина и Марцевский треугольник.

Фото: канал в МАХ Егора Долматова.

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благоустройство новости покос травы Таганрог
Таганрогская правда

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