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Поклонники русской классической литературы сегодня отмечают День Достоевского

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Дата связана с началом действия романа «Преступление и наказание».

Культура

День Достоевского ежегодно отмечают в первую субботу июля. За годы существования праздник стал значимым общероссийским событием, посвященным жизни и творчеству Федора Михайловича Достоевского, напомнили в управлении образования Таганрога.

Праздник проводится с 2010 года и объединяет любителей литературы по всей стране, напоминая о непреходящей ценности наследия писателя и его глубоком влиянии на русскую и мировую культуру.

Дата праздника связана с началом действия романа «Преступление и наказание». Именно в начале июля по сюжету произведения Родион Раскольников выходит из своей каморки. Первые строки романа — «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки…» — задают напряженную атмосферу, ставшую смысловым ядром романа.

«Преступление и наказание» остается одним из самых известных произведений писателя. В нем раскрываются острые нравственные вопросы — о границах добра и зла, о праве личности на исключительность, о муках совести и пути к покаянию. День Достоевского служит поводом вновь обратиться к этим вечным темам, которые продолжают находить отклик у читателей разных поколений.

Фото: https://vk.com/dostoevskyday

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Таганрогская правда

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