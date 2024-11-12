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Пограничники Таганрога получили два новых сторожевых катера

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12 ноября в Таганроге торжественно подняли флаги на двух новых пограничных сторожевых катерах проекта КС-850. Катера предназначены для охраны государственной и административной границ.

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Также новый водный транспорт будет применяться при проведении поисково-спасательных операций, обнаружения и перехвата нарушителей. Сторожевые катера, полученные пограничниками Таганрога, не имеют аналогов в России, сообщает портал правительства Ростовской области.

Участие в церемонии поднятия флагов приняла глава города Таганрога Светлана Камбулова.

«Сегодня состоялся подъем флага кораблей, катеров и судов пограничных органов ФСБ России. Этот момент символизирует не только торжество, но и преданность службе, ответственности и защите границ нашей Родины. Флаг — не просто символ. Это олицетворение наших ценностей, чести и долга», — написала Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Отметим, что катер КС-850 развивает скорость свыше 70 км в час. Управлять им можно с помощью изменения положения сопла водомета и применения реверсивно-рулевого устройства. Отсутствие выступающих частей в подводной части судна помогает значительно снизить сопротивление, что улучшает его маневренность.

В Таганроге базируется дивизион пограничных сторожевых кораблей Пограничного управления ФСБ России, который сформирован для обеспечения пограничной безопасности акватории Таганрогского залива и проведения рейдов сфере охраны водных биоресурсов.

«Только осенью нынешнего года в акватории Таганрогского залива пограничники задержали свыше 20 правонарушителей, у которых изъято водных биоресурсов на сумму более 13 млн рублей. Из акватории залива вытралено 450 незаконных орудий лова общей протяженностью 12 км. В естественную среду обитания выпущено более 2000 экземпляров рыб», — привел цифры заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Фото: Telegram Светланы Камбуловой

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безопасность пограничники Светлана Камбулова ФСБ
Таганрогская правда
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