9 января Таганрогу обещают облачную с небольшими прояснениями погоду и слабый юго-западный ветер, осадков не прогнозируют. Днем будет относительно тепло, температура воздуха +6°…+8°. Влажность высокая — 89%, магнитное поле спокойное. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +4°…+5°. Завтра ветер сменит направление на восточное, в светлое время суток прогнозируют солнечную погоду и до +11°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +6°…+8° (по ощущениям, как +4°). Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 94%. Температура воздуха +4°…+5° (будет ощущаться, как +3°). Ветер восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762-763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 44 минуты, растущая луна.

Фото ВК Daily Bogudonia