Погода в Таганроге 9 мая: облачно, относительно тепло, без осадков

Обещанное синоптиками похолодание сегодня, 9 мая, обошло Таганрог стороной. В праздничную пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Днем воздух прогреется до +16°…+18°, к ночи похолодает до +11°…+12°. Ветер северный с переходом на северо-восточный, 4 метра в секунду. Завтра будет солнечно, а к воскресенью на пару градусов потеплеет.

По данным регионального Гидрометцентра, днем облачно, температура воздуха +16°…+18° (по ощущениям, как +14°). Ветер северный, 4 метра в секунду. Влажность 31 %.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 36%. Температура воздуха +11°…+12° (будет ощущаться, как +6°). Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 5 (средний). Вода в Таганрогском заливе +16°. Световой день составляет 14 часов 50 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко