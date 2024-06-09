Погода в Таганроге 9 июня: облачно, возможен дождь

Сегодня, 9 июня, Таганрогу обещают облачную с прояснениями, маловетреную погоду. УФ-индекс очень высокий. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха +28°…+31°, влажность — 41%. Вечером и ночью малооблачно. Ртутный столбик термометра покажет +19°…+21°. Завтра прогнозируют переменную облачность, будет жарко – в светлое время суток воздух прогреется до +30°…+33°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +28°…+31° (по ощущениям, как +30°). Ветер западный, 1 метр в секунду. Кратковременный вождь возможен с вероятностью 95%.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 78%. Температура воздуха +19°…+21° (будет ощущаться, как +21°). Ветер северо-западный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 749-751 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 8 (очень высокий). Вода в Таганрогском заливе +24°. Световой день составляет 15 часов 50 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко