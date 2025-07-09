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Погода в Таганроге 9 июля: жара, без осадков и магнитных бурь, восточный ветер немного усилится

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Аномально высокие температуры продолжают держаться в Таганроге. 9 июля город снова ждет изнуряющий зной. Днем воздух прогреется до +32°… +34° в тени, вечером и ночью — до +27°… +30°. Дождей не будет. Ветер слегка усилится.

Город

Самой жаркой обещает стать суббота, 12 июля, — столбик термометра поднимется +36°… +38°. Понижение температуры до +30°… +31° синоптики обещают к 16-17 июля.

По данным Ростгидромета, днем ясно, температура воздуха +32°…+34 (по ощущениям, как +31°). Ветер восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 8-11 метров в секунду. Влажность 20%.

Вечером и ночью малооблачно, влажность 29%. Температура воздуха +27°…+30° (будет ощущаться, как +28°). Ветер восточный, 8-9 метров в секунду, порывы до 11-13 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 753-754 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 9 (максимально высокий), без магнитных бурь. Температура воды в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 15 часов 42 минуты, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда

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