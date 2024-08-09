Погода в Таганроге 9 августа: солнечная пятница, без дождей и ветра

Вполне комфортная погода ждет Таганрог 9 августа. Осадков и сильного ветра синоптики не обещают. Днем воздух прогреется до +28°…+29°, вечером и ночью будет прохладней на пару градусов. Влажность — 42-55%. Возможны незначительные магнитные бури. В выходные прогнозируются кратковременные осадки, слегка похолодает.

По данным Ростгидромета, днем ясно, температура воздуха +28°…+29 (по ощущениям, как +30°). Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду, влажность — 42%.

Ночью малооблачно, влажность — 55%. Температура воздуха +26°…+27° (будет ощущаться, как +27°). Ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), магнитное поле слабо возмущенное. Температура воды в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 14 часов 33 минуты, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»