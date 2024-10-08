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Погода в Таганроге 8 октября: ветрено, прохладно, +19°

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8 октября в Таганроге будет облачная с прояснениями погода, дует юго-западный ветер, осадки маловероятны. УФ-индекс средний, магнитное поле возмущенное. Днем будет прохладно, температура воздуха +17°…+19°, влажность — 55%. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет +12°…+15°. Завтра обещают малооблачную погоду, ветер начнет стихать, станет немного теплее – в светлое время суток до +21°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +17°…+19 (по ощущениям, как +14°). Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 72%. Температура воздуха +12°…+15°(будет ощущаться, как +10°). Ветер западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (средний). Температура воды в Таганрогском заливе  +17°. Световой день составляет 11 часов 18 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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