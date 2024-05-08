Погода в Таганроге 8 мая: облачно и прохладно

Сегодня, 8 мая, утром в Таганроге пасмурно, возможен небольшой дождик. Ближе к обеду обещают облачную с прояснениями погоду. Будет прохладнее, чем вчера. Днем температура воздуха +17°…+19°, влажность — 42%. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет +7°…+11°. Завтра ожидается примерно такая же погода, только без осадков. В светлое время суток воздух прогреется до +16°…+17°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +17°…+19° (по ощущениям, как +15°). Ветер северный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 56%. Температура воздуха +7°…+11° (будет ощущаться, как +5°). Ветер северный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 759-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +16°. Световой день составляет 14 часов 47 минут, новолуние.

Фото Владимира Прозоровского