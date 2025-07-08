Погода в Таганроге 8 июля: аномальная жара до +35°, без осадков и магнитных бурь

Жара продолжает нарастать в Таганроге. 8 июля днем воздух накалится до +33°…+35° в тени, к ночи станет лишь чуть прохладней – до +28°…+30°. Осадки не прогнозируются. Ветер восточный, 4-5 метров в секунду. Максимально высокий УФ-индекс.

Сухая и знойная погода с высокими температурами воздуха сохранится до конца недели.

По данным Ростгидромета, днем ясно, температура воздуха +33°…+35 (по ощущениям, как +36°). Ветер восточный, 4-5 метров в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Влажность 28%.

Вечером и ночью малооблачно, влажность – 35%. Температура воздуха +28°…+30° (будет ощущаться, как +29°). Ветер восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 9-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 753-754 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 9 (максимально высокий), без магнитных бурь. Температура воды в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 15 часов 44 минуты, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»