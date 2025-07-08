Главная » Город

Погода в Таганроге 8 июля: аномальная жара до +35°, без осадков и магнитных бурь

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Жара продолжает нарастать в Таганроге. 8 июля днем воздух накалится до +33°…+35° в тени, к ночи станет лишь чуть прохладней – до +28°…+30°. Осадки не прогнозируются. Ветер восточный, 4-5 метров в секунду. Максимально высокий УФ-индекс.

Город

Сухая и знойная погода с высокими температурами воздуха сохранится до конца недели.

По данным Ростгидромета, днем ясно, температура воздуха +33°…+35 (по ощущениям, как +36°). Ветер восточный, 4-5 метров в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Влажность 28%.

Вечером и ночью малооблачно, влажность – 35%. Температура воздуха +28°…+30° (будет ощущаться, как +29°). Ветер восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 9-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 753-754 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 9 (максимально высокий), без магнитных бурь. Температура воды в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 15 часов 44 минуты, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

жара лето погода в Таганроге Таганрогский залив
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru