Погода в Таганроге 8 июля: +38°, возможен дождь с грозой, прогнозируются магнитные бури

8 июля в дневное время воздух в Таганроге прогреется до +36°…+38°, вечером и ночью – до +31°…+37°. Ветер северо-восточный, 4-5 метров в секунду. Синоптики обещают дождь с грозой с вероятностью в 20%, влажность 30-36%. Во вторник и среду погода в целом не изменится, а к среде ждем похолодание на 4-5 градусов.

По данным регионального Гидрометцентра, днем малооблачно, температура воздуха +36°…+38° (по ощущениям, как +38°). Влажность 30%. Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9-10 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность 33-36%. Температура воздуха +31°…+37° (будет ощущаться, как +31°). Ветер северо-восточный, 5-6 метров в секунду, порывы до 12-16 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (средний), магнитное поле неустойчивое, возможны незначительные магнитные бури. Вода в Таганрогском заливе +27°. Световой день составляет 15 часов 44 минуты, растущая луна.

Фото: ВК «Daily Bogudonia»