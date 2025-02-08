Погода в Таганроге 8 февраля: ясный, холодный день без осадков

Ясная, ветреная и холодная суббота ждет Таганрог 8 февраля. Днем будет морозно — до −3°…−4°. К ночи похолодает до −5°…−6°. Ветер по-прежнему северо-восточный, с порывами до 11-12 метров в секунду. Осадки не прогнозируются. В воскресенье и в начале следующей недели погода в целом не изменится, чуть стихнет ветер.

По данным Ростгидромета, 8 февраля днем солнечно, без осадков. Температура воздуха −3°…−4° (по ощущениям, как −11°). Ветер северо-восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 10-11 метров в секунду. Влажность 67%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, также без осадков. Температура воздуха −5°…−6° (будет ощущаться, как −13°). Ветер северо-восточный, 9-10 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Влажность 691%. Атмосферное давление высокое, в течение суток составит 7767-778 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +1°. Световой день составляет 9 часов 56 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко