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Погода в Таганроге 8 февраля: тепло, возможен дождь

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Сегодня, 8 февраля, в Таганроге облачно, снова дует юго-западный ветер, заморозков не прогнозируют. Днем  температура воздуха +5°…+6°, влажность — 84%. Ближе к вечеру и ночью возможен небольшой кратковременный дождь, ветер почти стихнет, ртутный столбик термометра покажет +2°…+4°. Завтра обещают пасмурную погоду, есть вероятность небольших осадков, сохранится плюсовая температура.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +5°…+6° (по ощущениям как +1°). Ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Небольшой дождь возможен с вероятностью 95%.

Вечером и ночью пасмурно, влажность высокая — 94%. Температура воздуха +2°…+4° (будет ощущаться как 0°). Ветер северный, 1 метр в секунду. Временами небольшой дождь, вероятность — 78%. Атмосферное давление в течение суток составит 752-753 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 9 часов 54 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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#новости #погода #Таганрог #Таганрогский залив
Таганрогская правда
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