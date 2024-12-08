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Погода в Таганроге 8 декабря: пасмурно, ветрено, +3°

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8 декабря Таганрог ждет еще один пасмурный и неприветливый день. Дует восточный ветер, порывы которого местами могут достигать 12-17 м/с. Осадков не прогнозируют. Температура воздуха +2°…+3°. Влажность — 84%, магнитное поле спокойное. Вечером и ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +2°…+3°. Завтра тоже будет пасмурно, но ветер немного ослабнет и днем станет на пару градусов теплее. А вот со вторника, если прогноз не изменится, могут начаться осадки в виде дождя со снегом.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +2°…+3° (по ощущениям, как -4°). Ветер восточный, 8 метров в секунду.

Ночью облачно, влажность — 87%. Температура воздуха +2°…+3° (будет ощущаться, как -3°). Ветер восточный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 764-765 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +5°. Световой день составляет 8 часов 37 минут, первая четверть луны.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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