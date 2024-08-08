Погода в Таганроге 8 августа: солнечно, +30°

8 августа в Таганроге малооблачно, слабый западный ветер, УФ-индекс высокий, поэтому на солнце лучше не выходить. Осадков не обещают. Днем температура воздуха +28°…+30°. Влажность — 44%. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет +20°…+23°. Завтра сохранится примерно такая же погода.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +28°…+30 (по ощущениям, как +29°). Ветер западный, 3 метра в секунду.

Ночью переменная облачность, влажность — 71%. Температура воздуха +20°…+23° (будет ощущаться, как +21°). Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 755-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 14 часов 35 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко