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Погода в Таганроге 7 января: малооблачно, потепление до +6°, без дождя и сильного ветра

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Комфортная для начала января погода ждет Таганрог в Рождество. 7 января днем воздух прогреется до +5°…+6°, к ночи станет на пару градусов холодней. Осадки не прогнозируются, влажность 70-75%. Ветер южный, 2-3 метра в секунду. Магнитное поле неустойчивое. В среду будет пасмурно, тепло, а к пятнице столбик термометра поднимется до +8°…+9°.

Город

По данным Ростгидромета, днем малооблачно, без осадков. Температура воздуха +5°…+6° (по ощущениям, как +2°). Ветер южный, 1-2 метра в секунду. Влажность 70%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +3°…+4° (будет ощущаться, как 0°). Ветер южный, с переходом на юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Влажность 75%. Атмосферное давление в течение суток 766 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 40 минут, луна в первой четверти.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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