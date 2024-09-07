Погода в Таганроге 7 сентября: солнечно, ветрено, +25°

7 сентября в Таганроге будет солнечно, дует восточный ветер, утром и днём местами порывы 15-18 м/с. УФ-индекс средний. Будет прохладно — днем температура воздуха +24°…+25°, влажность — 24%. Ночью переменная облачность, без осадков. Ртутный столбик термометра покажет +18°…+20°. Завтра обещают преимущественно облачную, не жаркую погоду без дождя.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +24°…+25 (по ощущениям, как +20°). Ветер восточный, 7-8 метров в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 38%. Температура воздуха +18°…+20 (будет ощущаться, как +13°). Ветер восточный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 5 (средний), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +22°. Световой день составляет 13 часов 02 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко