Главная » Город

Погода в Таганроге 7 октября: облачно с прояснениями, днем +24°, возможен дождь

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Осень постепенно вступает в свои права. 7 октября в Таганроге слегка похолодает, солнце периодически будет уходить за облака. Днем по-прежнему тепло – до +24°, к ночи похолодает до +14°…+18°. Прогнозируются осадки, ветер сменит направление на юго-западный.

Город

Во вторник столбик термометра опустится на 5-6 градусов. До конца недели средняя температура воздуха составит +18°…+20°.

По данным Ростгидромета, днем облачно с прояснениями, температура воздуха +22°…+24° (по ощущениям, как +22°). Ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду. Влажность 53%.

Вечером и ночью облачно, влажность 78%. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха +14°…+18° (будет ощущаться, как +18°). Ветер юго-западный, с переходом на западный, 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 755-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле возмущенное, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +18°. Световой день составляет 11 часов 21 минуту растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

осень погода погода в Таганроге Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru