Погода в Таганроге 7 октября: облачно с прояснениями, днем +24°, возможен дождь

Осень постепенно вступает в свои права. 7 октября в Таганроге слегка похолодает, солнце периодически будет уходить за облака. Днем по-прежнему тепло – до +24°, к ночи похолодает до +14°…+18°. Прогнозируются осадки, ветер сменит направление на юго-западный.

Во вторник столбик термометра опустится на 5-6 градусов. До конца недели средняя температура воздуха составит +18°…+20°.

По данным Ростгидромета, днем облачно с прояснениями, температура воздуха +22°…+24° (по ощущениям, как +22°). Ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду. Влажность 53%.

Вечером и ночью облачно, влажность 78%. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха +14°…+18° (будет ощущаться, как +18°). Ветер юго-западный, с переходом на западный, 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 755-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле возмущенное, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +18°. Световой день составляет 11 часов 21 минуту растущая луна.

Фото Сергея Плишенко