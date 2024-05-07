Погода в Таганроге 7 мая: солнечно и немного ветрено

Сегодня, 7 мая, в Таганроге будет солнечно, немного ветрено и в меру тепло. Осадков не обещают. Днем температура воздуха +20°…+21°, влажность — 41%. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет +12°…+15°. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, станет немного прохладнее, а утром возможен кратковременный дождик.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +20°…+21° (по ощущениям, как +16°). Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 71%. Температура воздуха +12°…+15° (будет ощущаться, как +10°). Ветер западный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +16°. Световой день составляет 14 часов 44 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко