Погода в Таганроге 7 марта: прохладно и немного ветрено

Сегодня, 7 марта, в Таганроге облачно, немного ветрено, а вот осадков, которые обещали еще вчера, уже не прогнозируют. Зато немного похолодало, днем температура воздуха +2°…+5°. Влажность — 57%. Ночью переменная облачность и заморозки, ртутный столбик термометра покажет 0°…-3°. Завтра пока обещают малооблачную, прохладную погоду и слабый ветер переменных направлений.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +2°…+5° (по ощущениям, как -2°). Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность 76%. Температура воздуха 0°…-3° (будет ощущаться, как -7°). Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 11 часов 25 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко