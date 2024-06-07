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Погода в Таганроге 7 июня: еще один жаркий день, утром возможен кратковременный дождь

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Жаркая и солнечная пятница ждет Таганрог сегодня, 7 июня. В первой половине дня воздух прогреется до +28°…+29°, ветер западный, 5-10 метров в секунду. С вероятностью в 20% возможен небольшой дождь. Вечером и ночью температура воздуха +24°…+27°, ветер 7 метров в секунду. В выходные погода практически не изменится, а к началу следующей недели температура воздуха поднимется еще на пару градусов.

Город

По данным Ростгидромета, днем облачно с прояснениями, температура воздуха +28°…+29° (по ощущениям, как +26°). Ветер западный, 5 метров в секунду. Влажность 45%.

Вечером и ночью ясно. Температура воздуха +24°…+27° (будет ощущаться, как +24°). Ветер западный, 7-10 метров в секунду. Влажность 54%. Атмосферное давление в течение суток составит 756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +23°. Световой день составляет 15 часов 48 минут, новолуние.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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