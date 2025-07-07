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Погода в Таганроге 7 июля: понедельник обещает быть жарким

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Вторая неделя июля в Таганроге начинается настоящим летним зноем: столбик термометра достигнет и преодолеет отметку в +30°, в ближайшие дни жара будет только нарастать.

Новости Таганрога

Сегодня днем в Таганроге синоптики прогнозируют +32° …+33°, небо безоблачное, дождей не предвидится, ветер слабый, около 2-3 метров в секунду, изредка возможны порывы до 8 метров. Атмосферное давление в норме — 758 мм ртутного столба, влажность 56%.

В ближайшие дни температура воздуха будет еще немного расти: ночью она составит около +25° …+26°,  днем — до +36°. И никаких дождей, по крайней мере до выходных. Небольшой дождь возможен в субботу и воскресенье, однако температура воздуха будет по-прежнему больше 30°.

УФ-индекс очень высокий — 8-9, высокочувствительные люди могут ощущать воздействие небольшой магнитной бури — на уровне 5 баллов. Температура воды в Таганрогском заливе +24°. Световой день составляет 15 часов 47 минут, растущая луна.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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