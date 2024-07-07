Погода в Таганроге 7 июля: малооблачно, +36°, без осадков

Жаркое воскресенье ждет Таганрог 7 июля. Днем воздух прогреется до +32°…+36° в тени. Ветер северо-восточный с переходом на северный, 3-4 метра в секунду, порывы до 8-9 метров в секунду. Вечером и ночью температура практически не изменится. Дожди не прогнозируются. УФ-индекс максимально высокий.

При выходе из дома не забудьте головной убор и воду. Начало следующей недели станет еще более знойным. Понижение температуры воздуха до +32°…+33° синоптики обещают только к 10 июля.

По данным регионального Гидрометцентра, днем малооблачно, температура воздуха +32°…+36° (по ощущениям, как +35°). Влажность 34%. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность 37%. Температура воздуха +31°…+34° (будет ощущаться, как +34°). Ветер северный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 8 (очень высокий), магнитное поле спокойное. Вода в Таганрогском заливе +27°. Световой день составляет 15 часов 45 минут, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»