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Погода в Таганроге 7 февраля: малооблачно, небольшой мороз, усилится ветер

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В пятницу, 7 февраля, в Таганроге ожидается малооблачная погода. Днем столбик термометра покажет −2°…−3°, к ночи похолодает до −5°…−6°. Прогнозируется небольшой снег. До 7-8 метров в секунду усилится северно-восточный ветер. Магнитное поле спокойное.

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К выходным температура воздуха опустится на пару градусов, будет солнечно и без осадков.

По данным Ростгидромета, 7 февраля днем малооблачно, вероятность небольшого снега 47%. Температура воздуха -2°…-3° (по ощущениям, как -10°). Ветер северо-восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 9-10 метров в секунду. Влажность 80%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, снег с вероятностью в 39%. Температура воздуха -5°…-6° (будет ощущаться, как -12°). Ветер северо-восточный, 8-9 метров в секунду, порывы до 11-12 метров в секунду. Влажность 81%. Атмосферное давление высокое, в течение суток составит 776-778 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 9 часов 53 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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