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Погода в Таганроге 6 октября: по-летнему жаркое воскресенье, без осадков и сильного ветра

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Летняя погода ожидается в Таганроге в наступившее воскресенье, 6 октября. Днем столбик термометра поднимется до +27°, к вечеру похолодает до +23°. Будет солнечно, осадки не прогнозируются, влажность 33-44%. Ветер восточный, 4-5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, вода в Таганрогском заливе прогреется до +18°.

Город

В понедельник сохранится примерно такая же погода, а со вторника начнется постепенное похолодание, возможен дождь.

По данным Ростгидромета, днем солнечно, температура воздуха +24°…+27° (по ощущениям, как +23°). Ветер восточный, 4-5 метров в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Влажность 33%.

Вечером и ночью малооблачно, влажность 44%. Температура воздуха +20°…+23° (будет ощущаться, как +19°). Ветер восточный, 5-6 метров в секунду, порывы до 8-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +18°. Световой день составляет 11 часов 24 минуты, растущая луна.

Фото vk.com/daily_bogudonia

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Таганрогская правда
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