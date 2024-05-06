Главная » Город

Погода в Таганроге 6 мая: малооблачно, +18°, без осадков

На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

Умеренно теплая и ясная погода ждет таганрожцев сегодня, 6 мая. Днем воздух прогреется до +16…+18°, вечером и ночью – до +13…+15°, ветер юго-западный, 6-7 метров в секунду. Влажность в течение суток 45-61%, осадки в ближайшие дни не прогнозируются. Возможны незначительные магнитные бури.

Город

По данным регионального Гидрометцентра, днем солнечно, температура воздуха +16°…+18° (по ощущениям, как +14°). Ветер юго-западный, 4-5 метра в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, температура воздуха +13°…+15° (будет ощущаться, как +11°). Ветер юго-западный, 6-7 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле слабо возмущенное, УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +16°. Световой день составляет 14 часов 41 минуту, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости погода погода в Таганроге Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru