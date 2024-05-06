Погода в Таганроге 6 мая: малооблачно, +18°, без осадков

Умеренно теплая и ясная погода ждет таганрожцев сегодня, 6 мая. Днем воздух прогреется до +16…+18°, вечером и ночью – до +13…+15°, ветер юго-западный, 6-7 метров в секунду. Влажность в течение суток 45-61%, осадки в ближайшие дни не прогнозируются. Возможны незначительные магнитные бури.

По данным регионального Гидрометцентра, днем солнечно, температура воздуха +16°…+18° (по ощущениям, как +14°). Ветер юго-западный, 4-5 метра в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, температура воздуха +13°…+15° (будет ощущаться, как +11°). Ветер юго-западный, 6-7 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле слабо возмущенное, УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +16°. Световой день составляет 14 часов 41 минуту, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»