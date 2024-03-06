Погода в Таганроге 6 марта: ночью возможен дождь

Сегодня, 6 марта, в Таганроге облачно, сохраняется небольшой северо-восточный ветер, влажность — 54%. Днем температура воздуха +5°…+8°, без осадков. Ночью пасмурно, ртутный столбик термометра покажет 0°…+3°, возможен дождь. Завтра в течение дня сохраняется вероятность осадков, станет прохладнее, а в темное время суток возможны небольшие заморозки.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +5°…+8° (по ощущениям, как +1°). Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность 70%. Температура воздуха 0°…+3° (будет ощущаться, как -6°). Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду. Небольшие осадки возможны с вероятностью 71%. Атмосферное давление в течение суток составит 758-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 11 часов 22 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко