Погода в Таганроге 6 июня: немного ветрено, днем +27°…+29°

Сегодня, 6 июня, в Таганроге будет облачная с прояснениями погода, дует освежающий юго-западный ветер, осадков не обещают. УФ-индекс высокий. Но вчерашняя жара немного отступила — днем температура воздуха +27°…+29°, влажность — 59%. Вечером и ночью переменная облачность. Ртутный столбик термометра покажет +20°…+24°. Завтра погода существенно не изменится и дождя по-прежнему не предвидится.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +27°…+29° (по ощущениям, как +27°). Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 68%. Температура воздуха +20°…+24° (будет ощущаться, как +21°). Ветер западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 754-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 7 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +22°. Световой день составляет 15 часов 47 минут, новолуние.

Фото Владимира Прозоровского