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Погода в Таганроге 6 июля: жаркое воскресенье, без дождей и сильного ветра, максимально высокий УФ-индекс

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Знойное и солнечное воскресенье ждет Таганрог 6 июля. В дневное время воздух прогреется до +27° …+29°, вечером  и ночью будет +24° …+26°. Ветер юго-западный, с переходом на западный, 2-3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное. Без осадков.

Город

В начале следующей недели будет еще жарче – ко вторнику столбик термометра поднимется до +34° …+36° в тени, осадки также не прогнозируются. Не забывайте при выходе на улицу надевать головной убор и брать с собой воду.

По данным Ростгидромета, днем ясно, температура воздуха +27°…+29 (по ощущениям, как +31°). Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Влажность 43%.

Вечером и ночью малооблачно, влажность – 49%. Температура воздуха +24°…+26° (будет ощущаться, как +28°). Ветер западный, 4-5 метров в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 9 (максимально высокий), без магнитных бурь. Температура воды в Таганрогском заливе +24°. Световой день составляет 15 часов 47 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда

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