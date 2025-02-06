Погода в Таганроге 6 февраля: пасмурно, небольшой мороз, возможен снег

В четверг, 6 февраля, в Таганроге ожидается пасмурная погода. Днем температура воздуха составит −1°…−2°, к ночи похолодает до −4°…−5°. Возможен снег с дождем, влажность 78-82%. Ветер северо-восточный, 6-7 метров в секунду. Магнитное поле спокойное.

В пятницу и в выходные прогнозируется малооблачная погода с минимальными минусовыми температурами.

По данным Ростгидромета, 6 февраля днем пасмурно, вероятность небольшого снега 54 %. Температура воздуха -1°…-2° (по ощущениям, как -10°). Ветер северо-восточный, 5-6 метров в секунду, порывы до 8-9 метров в секунду. Влажность 78%.

Вечером и ночью облачно, снег с вероятность в 43%. Температура воздуха -4°…-5° (будет ощущаться, как -11°. Ветер северо-восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 10-11 метров в секунду. Влажность 82%. Атмосферное давление высокое, в течение суток составит 769-772 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 9 часов 50 минут, луна в первой четверти.

Фото Анатолия Ивашова