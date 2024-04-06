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Погода в Таганроге 6 апреля: солнечно и немного прохладно

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Сегодня, 6 апреля, Таганрогу обещают малооблачную, почти безветренную, немного прохладную погоду, без осадков. Днем температура воздуха +14°…+15°, влажность — 48%. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет +7°…+9°. Завтрашний день тоже не будет пасмурным, станет теплее — в светлое время суток воздух прогреется до +17°…+20°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +14°…+15° (по ощущениям, как +12°). Ветер юго-западный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 78%. Температура воздуха +7°…+9° (будет ощущаться, как +6°). Ветер север0-западный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 4 (средний). Вода в Таганрогском заливе +9°. Световой день составляет 13 часов 07 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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