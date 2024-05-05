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Погода в Таганроге 5 мая: праздничное воскресенье будет солнечным и теплым

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5 мая, на Светлое Христово воскресенье, Таганрог ждет небольшое потепление. Синоптики обещают солнечную погоду, без ветра и осадков. Днем воздух прогреется до +16…+17°, вечером и ночью похолодает до +13…+14°. Ветер восточный с переходом на западный, 2-3 метра в секунду. Влажность в течение суток 22-36%. В начале следующей недели погода в целом не изменится.

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По данным регионального Гидрометцентра, днем солнечно, температура воздуха +16°…+17° (по ощущениям, как +12°). Ветер восточный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, температура воздуха +13°…+14° (будет ощущаться, как +10°). Ветер западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 5 (средний). Вода в Таганрогском заливе +16°. Световой день составляет 14 часов 39 минут, убывающая луна.

Фото Олега Хмелевского

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Таганрогская правда
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