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Погода в Таганроге 5 марта: пасмурно, ветрено, +6°

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5 марта в Таганроге будет в основном пасмурно, без осадков. Дует юго-западный ветер, отдельные порывы которого могут достигать 15-19 метров в секунду. Влажность — 71%, магнитное поле неустойчивое. Днем температура воздуха +5°…+6°. Вечером и ночью ртутный столбик термометра покажет 0°…+4°. Завтра сохранится облачная и ветреная погода, в светлое время суток воздух может прогреться до +9°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +5°…+6° (по ощущениям, как +1°). Ветер юго-западный, 7-8 метров в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 88%. Температура воздуха 0°…+4° (будет ощущаться, как -2°). Ветер юго-западный, 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +1°. Световой день составляет 11 часов 17 минут, растущая луна.

Фото Марины Даренской

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Таганрогская правда
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