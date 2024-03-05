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Погода в Таганроге 5 марта: днем +4°…+8°, без осадков

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Сегодня, 5 марта, в Таганроге преимущественно облачно с небольшими прояснениями, дует небольшой восточный ветер, осадков не прогнозируют. Влажность — 64%. Днем относительно тепло, температура воздуха +4°…+8°. Ночью переменная облачность, заморозков не обещают, ртутный столбик термометра покажет +1°…+4°. Завтра погода существенно не изменится, только слегка усилится ветер, который сменит направление на северо-восточное.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+8° (по ощущениям, как +2°). Ветер восточный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность 83%. Температура воздуха +1°…+4° (будет ощущаться, как -3°). Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 11 часов 18 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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