Погода в Таганроге 5 июня: самый жаркий день недели

Сегодня, 5 июня, в Таганроге будет переменная облачность, почти безветренно, осадков не прогнозируют. УФ-индекс высокий. Самый жаркий день недели — днем температура воздуха +30°…+33°, влажность — 42%. Вечером и ночью малооблачно. Ртутный столбик термометра покажет +20°…+24°. Завтра обещают облачную с прояснениями погоду, станет немного прохладнее — в светлое время суток воздух прогреется до +27°…+28°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +30°…+33° (по ощущениям, как +34°). Ветер западный, 1 метр в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 78%. Температура воздуха +20°…+24° (будет ощущаться, как +24°). Ветер западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 754-755 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 7 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +22°. Световой день составляет 15 часов 45 минут, убывающая луна.

Фото Владимира Прозоровского