Главная » #Погода

Погода в Таганроге 5 июня: самый жаркий день недели

На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Сегодня, 5 июня, в Таганроге будет переменная облачность, почти безветренно, осадков не прогнозируют. УФ-индекс высокий. Самый жаркий день недели — днем температура воздуха +30°…+33°, влажность — 42%. Вечером и ночью малооблачно. Ртутный столбик термометра покажет +20°…+24°. Завтра обещают облачную с прояснениями погоду, станет немного прохладнее — в светлое время суток воздух прогреется до +27°…+28°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +30°…+33° (по ощущениям, как +34°). Ветер западный, 1 метр в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 78%. Температура воздуха +20°…+24° (будет ощущаться, как +24°). Ветер западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 754-755 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 7 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +22°. Световой день составляет 15 часов 45 минут, убывающая луна.

Фото Владимира Прозоровского

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru