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Погода в Таганроге 5 июля: жарко, малооблачно, вечером возможен небольшой дождь

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В субботу, 5 июля, Таганрог ждет жаркая, солнечная погода. Днем воздух прогреется до +27°… +29°, к ночи слегка похолодает – до +24°… +26°, прогнозируется кратковременный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на западный, 4-5 метров в секунду. Очень высокий УФ-индекс.

Город

С начала следующей недели жара будет нарастать, к четвергу столбик термометра поднимется до +33°… +35° в тени.

По данным Ростгидромета, 5 июля днем ясно, температура воздуха +27°…+29° (по ощущениям, как +28°). Ветер юго-западный, 4-5 метров в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Влажность 46%.

Вечером и ночью малооблачно, +24°…+26° (будет ощущаться, как +23°). Влажность 55%. С вероятностью в 45% возможен дождь. Ветер западный, 5-6 метров в секунду, порывы до 8-9 метров в секунду. Атмосферное давление 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 8 (очень высокий), температура воды в Таганрогском заливе +23°. Световой день составляет 15 часов 48 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда

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